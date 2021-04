Amfetaminelab opgerold in Aalsmeer: verdachten weggevoerd

De agenten beveiligden de loods aan de Legmeerdijk in Aalsmeer. De politie Amsterdam bevestigt dat het om een amfetaminelab gaat en dat er twee aanhoudingen zijn verricht. Ooggetuigen melden dat twee mannen in witte pakken uit de loods werden gehaald en zijn overgebracht naar het politiebureau. Ook laat de politie weten dat de Landelijke Eenheid op dit moment bezig is met een grootschalig onderzoek naar drugslabs.

Het afgelopen jaar worden er aan de lopende band drugslabs opgerold. Met name in de maand april lijkt het een wekelijkse bezigheid van de politie te zijn. Zo werd er afgelopen maand in Arnhem een crystal meth-lab opgerold, en een groot drugslab in Alkmaar.

Coronacriminaliteit

Uit een landelijk politierapport over opgerolde drugslabs is gebleken dat het aantal ontdekte labs in Noord-Holland flink is toegenomen. Waar er in 2019 nog zes labs werden opgerold, waren dit er in 2020 al dertien. Over de exacte cijfers van het afgelopen jaar kan nog geen uitspraak worden gedaan. Volgens de politie is de stijging van het aantal meldingen onder andere een gevolg van corona. Doordat mensen veel thuiszitten, zien zij ook meer van hun omgeving.

Heel veel labs worden opgerold op basis van cryptotelefoonaanbieders als EncroChat en Sky. Dit zijn versleutelde communicatiediensten die gebruikt worden door criminelen, waarmee zij ’onbespied’ strafbare zaken kunnen doen. Politie hebben veel van deze berichtgeving weten te kraken. Of dit ook het geval is van de drugslab in Aalsmeer, kan de politie nog niet bevestigen.

