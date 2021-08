Film over hartsvriendin Anne Frank: ’Het was in het echt veel, veel erger’

Premium Film

Sir Anthony Hopkins (83) herkent eigen vader in dementiedrama ’The father’

Hij hoeft na ruim 55 jaar in het vak niet meer zo nodig diep in zijn personages te duiken. Toch komen de rollen van Sir Anthony Hopkins soms onverwacht ineens heel dichtbij. „Pas toen ik mezelf terugzag in The father realiseerde ik me: dat is mijn vader.”