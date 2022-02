Premium Het beste van De Telegraaf

Frontman Procol Harum (76) overleden Muziekicoon Gary Brooker: vernieuwend én ’een ware gentleman’

Gary Brooker in 1976. Ⓒ Getty Images

De bekendste hit van de afgelopen zaterdag overleden Gary Brooker is A Whiter shade of pale uit 1967. Mede doordat het nummer een van de favoriete liedjes was van wijlen Peter R. de Vries kreeg de band van zanger en oprichter van Procol Harum (1966) de laatste tijd in Nederland aandacht van een wat jonger publiek.