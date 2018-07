In 1962 laatste keer dag van nationale rouw

Nederland heeft woensdag een dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Zo'n dag komt zelden voor in ons land. De laatste keer was in 1962, na de dood van de voormalige koningin Wilhelmina. Op de dag dat zij werd bijgezet in Delft, waren er geen toneelvoorstellingen en sportwedstrijden en mocht muziek alleen zacht worden gespeeld.