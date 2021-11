Nieuwe buslijn tussen AZC Ter Apel en Zwolle tegen overlast asielzoekers

„De maat is echt vol”, stelt burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen. „Voor velen is de grens bereikt. Voor iedereen moet een plek zijn in onze gemeente, maar je hebt je wel te gedragen. En als de veiligheid in het geding is, dan moet je als betrokken partijen niet alleen overleggen, maar ook allemaal je verantwoordelijkheid nemen en tot actie overgaan.”

Om de veiligheid te bevorderen gaat vanaf volgende week drie keer per dag een bus vanaf Ter Apel naar Zwolle, waardoor de overstap in Emmen kan worden overgeslagen. De hoop is dat hiermee ook de overlast van vreemdelingen afneemt.

Blij

FNV-vakbondsbestuurder Edwin Kuiper is blij met de nieuwe busverbinding. „Dit zorgt er voor dat de buslijnen van en naar Emmen worden ontlast”, zegt hij. „Maar het zorgt er natuurlijk niet voor dat alle problemen verdwijnen. Vanuit Ter Apel kunnen de migranten er namelijk voor kiezen om het reguliere streekvervoer te nemen.”

„Buschauffeurs worden namelijk nog steeds regelmatig geconfronteerd met ernstige overlast, dat voornamelijk afkomstig is van asielzoekers uit veilige landen”, zegt Kuiper. „Je lost het probleem van de overlastgevers niet op door een nieuwe directe lijn in te voeren, maar het ontlast de collega’s op Emmen natuurlijk wel.”

De gemeente gaat ook andere maatregelen nemen om de overlast te beperken. Zo willen ze samen met hulporganisaties als Vluchtelingenwerk bekijken wat er kan worden gedaan om niet-Nederlandse daklozen en personen die uit het asielzoekerscentrum zijn gezet terug te laten keren naar het land van herkomst.

„Ook zelf doen we hier een stap extra en gaan samen politie en handhavers er nog dichter op zitten en snel ingrijpen”, weet de burgemeester. „Op deze manier wordt het stationsgebied weer een veilige plek voor iedereen.” Voor de grootste oproerkraaiers wil de gemeente gebiedsverboden inzetten.