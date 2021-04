Grenspendelaar Peter betaalt 500 euro per maand aan verplichte sneltesten om naar zijn werk te kunnen

Premium Financieel

Exportrecord ’peperdure’ bloemen en planten

De Nederlandse sierteeltsector heeft in het eerste kwartaal voor een recordbedrag aan bloemen en planten geëxporteerd. Het exportrecord is mede veroorzaakt door hoge prijzen, maar ook vanwege de grote vraag in het buitenland. De verkoop via Nederlandse tuincentra is door de coronamaatregelen juist u...