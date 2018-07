Speciaal Brits onderzoek dood spion Rusland

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Theresa May, heeft dinsdag bekendgemaakt dat er alsnog een onderzoek komt naar zijn dood en een eventuele rol van de Russische staat in deze zaak. May hoopt dat haar besluit ,,enige troost’’ kan bieden aan de weduwe van Litvinenko.

Vorig jaar zag Londen van een speciaal onderzoek af om geen problemen te veroorzaken met het Kremlin dat elke betrokkenheid tegensprak. Het Britse hooggerechtshof floot echter de Britse regering terug in een zaak die was aangespannen door Marina Latvinenko.

Litvinenko stierf in november 2006 op 43-jarige leeftijd nadat hij was vergiftigd met polonium-201. Het zeldzame radioactieve materiaal was in zijn thee gedaan in een hotel in Londen. Dat gebeurde tijdens een ontmoeting met twee Russen, Andrej Loegovoj en Dmitri Kovtoen. Rusland levert hen niet uit.

De familie van Litvinenko denkt dat hij voor de Britse geheime dienst MI6 werkte en in opdracht van het Kremlin werd vermoord.