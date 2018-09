Gameteam wint $5 miljoen

Op The International wordt de populaire strategiegame Dota 2 gespeeld. Het toernooi wordt georganiseerd door ontwikkelaar Valve, terwijl het prijzengeld door fans wordt opgehoest. Zij kunnen namelijk een digitaal programmaboekje aanschaffen voor $10. Deze kan vervolgens uitgebreid worden door de game in kwestie te spelen, of nog meer geld uit te geven. Deze opbrengsten gaan vervolgens regelrecht de prijzenpot in, die dit jaar meer dan $10 miljoen bedroeg.

Newbee ging dus met de helft hiervan aan de haal. In de finale versloegen zij het eveneens Chinese ViCi. Met de spelers van dit team hoef je echter geen medelijden te hebben: zij gingen gezamenlijk met $1,5 miljoen naar huis.

Dit is de vierde keer dat The International is gehouden, maar de eerste keer dat de prijzenpoel boven de $10 miljoen uitkwam. Sterker nog: het is bijna drie keer zoveel als bij The International 3. Over het toernooi is eerder al een documentaire gemaakt, Free To Play. Deze is gratis beschikbaar in Valve's online winkel, Steam en op YouTube.