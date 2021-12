Ongekend warme jaarwisseling verwacht

Vrijdag 31 december lijkt vooral droog te verlopen met slechts een kleine kans op wat regen. Daarbij is er ook kans op af en toe wat zon en met 12 tot 15 graden en weinig wind lijkt het bovendien allerminst winter. Ook tijdens de jaarwisseling zelf om middernacht blijft het kwik naar verwachting in de dubbele cijfers en is het met 10 tot 12 graden zeer zacht weer.

Op 1 januari verandert het weerbeeld niet heel veel. Volgens Weer.nl blijven de temperaturen met 11 tot 13 graden zeer hoog voor de tijd van het jaar. Het weerbeeld is vergelijkbaar met oudjaarsdag, maar er is een kleine kans op wat regen. Echt winters lijkt het dan ook nog even niet te worden.

Jaarwisseling 2021

Tijdens de vorige jaarwisseling gold nog code geel wegens mist. Rond middernacht was het bovendien op veel plaatsen windstil, waardoor de mist bleef hangen. Op nieuwjaarsdag was het met 2 tot 4 graden een stuk kouder dan zaterdag verwacht wordt.

De politie had het afgelopen jaarwisseling - ondanks het mindere weer en het vuurwerkverbod - toch nog redelijk druk. Er waren veel meldingen van overlast en ook had de politie te maken met agressie en geweld gericht tegen hulpverleners. De politie registreerde meer incidenten dan de voorgaande jaren. Maar dat kwam mogelijk doordat burgers vanwege het vuurwerkverbod eerder melding van overlast deden, was het vermoeden.