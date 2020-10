’Martelcontainerman’ was verdachte in twee moordzaken

De criminelen hadden in Wouwse Plantage een martelkamer gebouwd met een tandartsstoel erin. Kleine foto: verdachte William Jan (’Billy’) H. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Een 43-jarige verdachte uit de zaak van de Brabantse martelcontainerzaak is een beroepscrimineel die eerder verdachte was in geruchtmakende moordzaken uit 1999 en 2008. De laatste, de moord op Remco van der Torre, is een van de bekendste Rotterdamse coldcasemisdrijven.