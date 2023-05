Vier medewerkers Nationaal Park Virunga in Congo gedood

Zes andere personen raakten gewond. Vermoedelijk gaat het om een aanval door één van de milities die in de buurt actief zijn.

In het Virungapark, dat grenst aan Rwanda en Burundi, huist één van de twee laatste populaties van de berggorilla. Ook is het een hotspot voor nijlpaarden, buffels, olifanten en talloze vogelsoorten. Maar het park is ook een schuilplaats voor rondtrekkende milities die de overheid en elkaar bevechten om de controle van land en grondstoffen.