Meldingen van Russische tanks in oostelijk Oekraïne

Opvallend was dat de tanks en de andere voertuigen net zoals destijds bij de inname van de Krim geen officiële opschriften hadden waaruit blijkt dat ze in feite Russisch zijn.

Poetin heeft aangekondigd dat er een „vredesmissie” komt in de twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne. Deze aankondiging volgde kort op de erkenning, die felle reacties heeft uitgelokt bij Westerse leiders.

Volgens premier Rutte is een inval van Russen in Oekraïne nog niet bevestigd. Maar alleen al het erkennen van de regio’s Loehansk en Donetsk noemt Rutte een ’directe schending’ van de soevereiniteit. „Dit is een escalatie”, aldus Rutte.

Rusland lijkt volgens de Britse premier Boris Johnson uit te zijn op een „grootschalige invasie” van Oekraïne. Johnson zal later op de dag in het parlement het eerste pakket Britse sancties tegen Moskou uit de doeken doen. De Britse minister van Gezondheid, Sajid Javid, zei eerder dat de Russische invasie van Oekraïne is begonnen.

EU-buitenlandchef Borrell spreekt niet van een invasie: „Het is niet een volledige invasie, maar Russische troepen zijn wel op Oekraïense bodem.”

Rusland had volgens waarnemers al militairen in de regio voor de aankondigingen maandag van Poetin. De Verenigde Staten spreken daarom vooralsnog niet van een invasie. Het is volgens een anonieme Amerikaanse functionaris „geen verdere invasie omdat het om gebied gaat dat ze al bezet hadden.”

Burgeroorlog

Poetin heeft militairen opdracht gegeven de vrede in de twee gebieden te handhaven. De pro-Russische separatisten die daar zitten zijn sinds 2014 verwikkeld in een burgeroorlog met de Oekraïense regering, waarbij zo’n 15.000 doden zijn gevallen.

Poetin heeft met de leiders van de separatisten in het oosten van Oekraïne afgesproken dat het Russische leger in dat gebied militaire bases mag neerzetten.

Op dinsdag zal het Russische parlement zich buigen over wetsvoorstellen die de bescherming van de grenzen van de afvallige regio’s door het Russische leger en samenwerking tussen de separatisten en Russische militairen moeten regelen.

De spanningen zijn er afgelopen week weer toegenomen, nadat beide partijen elkaar beschuldigden van beschietingen. De leiders van de separatisten hebben in enkele dagen zo’n 70.000 mensen naar Rusland geëvacueerd.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft maandagavond de nationale veiligheidsraad bijeengeroepen vanwege de Russische erkenning van twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne.

Voorafgaand aan het beraad sprak Zelenski met de Amerikaanse president Joe Biden. Het telefoongesprek duurde volgens het Witte Huis 35 minuten. Er zijn geen details bekendgemaakt over de inhoud.