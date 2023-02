Steekpartij bij huisartsenpraktijk Den Haag, slachtoffer naar ziekenhuis

Het steekincident gebeurde dinsdagochtend aan de Apeldoornselaan bij Zuiderpark Huisartsen. Volgens buurtbewoners liep de dader zo de praktijk uit. „Ik hoorde van een patiënt die in de wachtkamer zat dat de dader, een netjes geklede man, heel rustig naar buiten liep”, zegt Mazlum van de naastgelegen tapijtzaak. „Het incident zou in de spreekkamer zijn gebeurd.” Patiënten liepen de dader achterna en niet veel later vond een aanhouding plaats. De politie kan momenteel nog niet bevestigen wat de relatie was tussen dader en slachtoffer en wat de aanleiding was voor het incident. „Later vanmiddag komt er waarschijnlijk meer informatie naar buiten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht en we doen onderzoek”, laat een politiewoordvoerder weten.

’Mensen hebben steeds korter lontje’

„Het was echt schrikken. Dit soort sensatie heb je natuurlijk liever niet in de straat”, zegt Mazlum. Postbezorger Appie komt geregeld bij de apotheek. „Ik ga hier ook naar de huisarts. Toen ik al die politiewagens en een ambulance zag staan, vermoedde ik al dat er geweld in het spel was. Ik schrik hier ontzettend van. Helaas zie ik ook veel gekken rondlopen met messen op straat. Mensen hebben een steeds korter lontje.” Volgens Appie en Mazlum is het slachtoffer er slecht aan toe. „Dat hoorde wij van de receptionist van de praktijk.” Het zou gaan om een jonge man, volgens meerdere buurtbewoners.

Buurt in schok

Een bovenbuurman heeft niets gezien van het incident zelf. „Wel zag ik veel politiewagens op de stoep. Ik was vorige week nog bij de praktijk met mijn dochter. Tuurlijk schrik ik hiervan.” Ook een medewerker van een tegenovergelegen buurtwinkel reageert geschokt. „Wat erg. Ik hoop dat het goedkomt met het slachtoffer. De buurt gaat hard achteruit. Regelmatig zijn er overvallen.” Eerder die ochtend was er al een ongeluk. „Een auto was total loss en twee uur later gebeurt er weer iets”, verzucht poelier Victor Meijer. „Ik heb zelf twee keer een overval meegemaakt. Ik heb toen camera’s opgehangen. Ik hoop dat de praktijk ook camera’s had hangen.”