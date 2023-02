Steekpartij bij huisartsenpraktijk Den Haag, slachtoffer naar ziekenhuis

Ⓒ VRPRESS

DEN HAAG - Door een steekincident is dinsdag bij een huisartsenpraktijk iemand zodanig gewond geraakt dat deze persoon naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Een verdachte is aangehouden, zo meldt de politie. De dokterspraktijk zit aan de Apeldoornselaan in Den Haag.