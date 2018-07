Wegslepen Costa Concordia uitgesteld

Het voor dinsdag geplande wegslepen van de Costa Concordia is uitgesteld, aldus het Italiaanse persbureau ANSA maandagmiddag. Volgens de nieuwe planning wordt het gehavende cruiseschip woensdag weggesleept van het Toscaanse eiland Giglio. Over het verdere verloop van de operatie is de rederij optimistisch. „Wij weten zeker dat wij zondag in Genua aankomen”, aldus bestuursvoorzitter Michael Thamm van Costa Crociere.