Mogelijk blijven de Belgische kerncentrales tóch langer open

België dubt al jaren over een volledige kernuitstap. Meerdere regeringen hebben gesleuteld aan de pensioenleeftijd, maar de huidige ploeg van premier Alexander De Croo legde onder druk van zijn groene coalitiepartners de ‘definitieve’ sluitingsdata vast in een wet.

De regelbare elektriciteitsopwekking door kerncentrales willen de Belgen vervangen door de bouw van nieuwe gesubsidieerde gascentrales. Maar door de oorlog in Oekraïne neemt Europa nu volledig afscheid van de belangrijkste gasleverancier: Rusland.

Doel en Tihange

Afgelopen voorjaar kwam de regering daarom terug op het besluit om kernreactoren Doel 4 (vermogen 1039 MW) en Tihange 3 (1038 MW) te sluiten in 2025. Deze krachtpatsers gaan nu tien jaar later dicht. De andere reactoren zouden wel uiterlijk in 2025 afgekoppeld worden.

Maar het politieke besluit viel te laat om een soepele levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 mogelijk te maken. Tijdens deze operatie moeten de reactoren uit en de klus is niet afgerond in 2025. De leveringszekerheid in België voor de winters van 2025-2026 en 2026-2027 komt daardoor in gevaar.

Vlaamse media melden vrijdag dat de Belgische regering daarom uitbater Engie heeft gevraagd om alsnog te kijken of reactoren Doel 1 (445 MW), Doel 2 (433 MW) en Tihange 1 (962 MW) twee jaar langer in dienst kunnen blijven.

De kans is groot dat de politieke wens zorgt voor een nieuwe ronde stevige onderhandelingen met Engie. Het Franse bedrijf is al jaren bezig met de planning voor de kernuitstap en kost veel geld.

Bovendien lopen de gesprekken over levensduurverlenging van Tihange 3 en Doel 4 nog. Eerder deze week trok België de stekker uit Tihange 2 (1008 MW), in oktober ging Doel 3 (1006 MW) definitief uit de roulatie.

Alle reactoren in België zijn jonger dan de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele (485 MW). Onze reactor sluit in 2033, maar het kabinet heeft plannen om de levensduur nog een keer te verlengen. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de bouw van twee nieuwe reactoren.