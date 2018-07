Rechter: hond kan niet 'total loss' zijn

Dit heeft de rechtbank in München besloten. Een automobilist had een hond genaamd Pauli aangereden. Vervolgens wilde hij de operatiekosten van 2200 euro niet betalen omdat de eigenaresse de oude en zieke Pauli voor 175 euro had gekocht.

Van de rechter moet de veroorzaker van het ongeluk 1650 euro betalen. De vrouw moet een deel van de schade zelf betalen omdat de hond niet correct was aangelijnd.