Tot 8 jaar cel drugssmokkel havenarbeiders

De vier veroordeelde havenmedewerkers werkten voor containeroverslagbedrijf ECT. Zij zorgden er volgens de rechtbank in Rotterdam voor dat de drugs ongezien uit de containers op het terrein van bedrijf kon worden gehaald.

De twee hoofdverdachten kregen acht jaar aan hun broek. Een van hen werkte bij ECT. De rechters zien een van hen als organisator en de ander als hoofduitvoerder van de cocaïnesmokkel. Een andere verdachte heeft 6 jaar gevangenisstraf gekregen, twee verdachten 4 jaar en een twee jaar.

Het onderzoek begon in december 2011, onder meer toen informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid binnenkwam dat medewerkers van ploeg E2 van ECT werden betaald om partijen drugs uit containers van schepen uit Zuid-Amerika te halen. Ze liepen tegen de lamp toen de 188 kilo cocaïne in sporttassen in de haven aankwam. In ruil voor hun hulp zouden de verdachten tienduizenden euro's hebben gekregen.

Verschillende verdachten zouden grote aankopen hebben gedaan van dat geld. Veel van die uitgaven - waaronder een auto, dure kleding en horloges - werden contant afgerekend.