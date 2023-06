Arrestatieteam haalt man na 18 uur uit woning Lichtenvoorde

Er wordt momenteel onderzoek gedaan in de woning van de verdachte. De polite laat weten dat de man al langer bekend was bij gemeente en politie. „Dit was vanwege de zorg die hij nodig had. De verdachte zal vandaag nog door de crisisdienst beoordeeld worden om vast te stellen of hij acute zorg nodig heeft.”

De aanhouding duurde volgens de politie lang „omdat de man zich verschanst had, het onbekend was hoe de situatie er binnen uitzag en omdat er mogelijk vuurwapens in het spel waren.”

De buurt werd in de nacht van zaterdag op zondag al wakker van flink wat kabaal toen de politie de woning binnenviel na een melding over de mogelijke aanwezigheid van wapens. Een arrestatieteam bleek de deur van de woning te hebben ingetrapt. Ook zondag trok de actie het nodige bekijks in de straat.

Met warmtebeelden ontdekten agenten dat de verdachte in een kruipruimte verstopt zat. Naaste buren aan beide kanten mochten hun woning niet in. De gemeente heeft contact met hen. Uit voorzorg werden gas en stroom in de omgeving afgesloten, meldt de Gelderse politie.

De politie en een arrestatieteam rukten uit naar een woning aan de Straussstraat in Lichtenvoorde. Ⓒ News United

Verslaafde

In de buurt wordt gezegd dat het om een verslaafde man gaat. „Het is een man met een goede inborst maar als hij onder invloed is, valt er geen land mee te bezeilen. Drie dagen geleden maakte ik nog een gezellig praatje met hem”, vertelt een buurvrouw. In de buurtapp werd gezegd dat de man voldoende eten had verzameld om het een tijd vol te houden in zijn ’bunker’.

„Vaak kan ik hem wel kalmeren. Hij is een goede vent, maar hij zit vol verdriet en kan af en toe agressief worden”, zegt een andere dame uit de straat. „Zijn vrouw is enige jaren geleden overleden. Ik heb wel met hem te doen.”

In de wijk gingen ook verhalen rond dat de man afgelopen nacht nog naar zijn moeder geappt had dat hij zich niet zou overgeven. Volgens buurtbewoners had hij zich goed voorbereid.

Reactie burgemeester

„De politie en hulpdiensten hebben alle specialismen ingezet die nodig waren om dit rustig en veilig op te lossen”, reageert burgemeester Bronsvoort van Oost-Gelre. „Ik ben voor de omwonenden en andere betrokkenen heel blij dat de situatie nu veilig tot een einde is gebracht.”

