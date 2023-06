Verdachte verstopt in woning voor arrestatieteam: ’Hij heeft zich goed voorbereid’

Met warmtebeelden hebben agenten ontdekt dat de verdachte in een kruipruimte verstopt zit. Maar kennelijk is hij niet te pakken te krijgen: de politie-operatie duurt al de hele dag. De politie wil hem aanhouden omdat hij iemand bedreigd zou hebben. Ook is hij mogelijk in het bezit van (steek)wapens. Naaste buren aan beide kanten mogen hun woning niet in. De gemeente heeft contact met hen.

De politie en een arrestatieteam zijn uitgerukt naar een woning aan de Straussstraat in Lichtenvoorde. Ⓒ News United

„We willen de verdachte veilig weghalen. Voor hem en voor onze mensen. We nemen daarom de tijd. Hij is alleen in de woning en gijzelt dus niemand. Stroom en gas van de woning zijn afgesloten”, reageert een politiewoordvoerster.

Buurtbewoners vertellen dat ze vannacht plotseling wakker werden van luid kabaal. Een arrestatieteam bleek de deur van de woning te hebben ingetrapt. Ook zondag trekt de actie het nodige bekijks in de straat. In de wijk gaan verhalen rond dat de man vannacht nog naar zijn moeder geappt heeft dat hij zich niet zal overgeven.

Ook wordt gezegd dat het om een verslaafde man gaat. „Het is een man met een goede inborst maar als hij onder invloed is, valt er geen land mee te bezeilen. Drie dagen geleden maakte ik nog een gezellig praatje met hem”, vertelt een buurvrouw. In de buurtapp wordt gezegd dat de man voldoende eten heeft verzameld om het een tijd vol te houden in zijn ’bunker’.

De directe woningen ernaast zijn ontruimd en uit voorzorg zijn de elektriciteit en het gas in die omgeving afgesloten, meldt de Gelderse politie. Burgemeester Annette Bronsvoort stak de buurt al een hart onder de riem. „Als ze niet meer in hun woning kunnen, gaan we wat regelen. Het is een nare situatie.” Ze verwijst naar de politie voor verdere informatie.

