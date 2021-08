Bondgenoot Navalny veroordeeld voor overtreden coronaregels

De rechtbank oordeelde dat de 33-jarige Sobol mensen had aangezet tot het breken van regels die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Ze had opgeroepen tot protesten. Sobol liet via sociale media weten dat ze is „verwijderd uit de rechtszaal” omdat ze de rechter filmde terwijl die het vonnis uitsprak.

Andere oppositiefiguren spreken schande van de veroordeling. „De bewegingsvrijheid voor anderhalf jaar beperken vanwege een fictieve zaak zonder slachtoffers”, concludeerde de woordvoerster van Navalny, Kira Jarmysj, die zelf in huisarrest zit. Haar baas Navalny belandde in een Russisch strafkamp nadat hij begin dit jaar was teruggekeerd uit Duitsland, waar hij een behandeling had ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd.

De oppositie zegt dat de autoriteiten de druk opvoeren in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van september en proberen kritische politici te intimideren. Het netwerk van Navalny heeft het stempel extremistisch gekregen en is daarmee feitelijk verboden. Het Kremlin spreekt tegen dat het probeert de oppositie buitenspel te zetten.