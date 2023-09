Zuid-Korea meldt nieuwe Noord-Koreaanse raketlanceringen

De lancering volgde op gezamenlijke legeroefeningen tussen bondgenoten Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Die vonden plaats onder de naam Ulchi Freedom Shield en duurden elf dagen. Dictatuur Noord-Korea ziet dergelijke militaire exercities als een oefening voor een invasie.

Noord-Korea reageerde eerder al door twee kortestandsraketten in zee te schieten. Het land sprak over een gesimuleerde kernaanval op doelen in Zuid-Korea. De buurlanden zijn formeel nog steeds met elkaar in oorlog, al wordt niet meer gevochten. Dat komt doordat na de Koreaanse Oorlog van de vorige eeuw geen vredesverdrag is gesloten. Er kwam alleen een wapenstilstand.

Het regime van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zorgt regelmatig voor internationale onrust door raketten te testen en te werken aan kernwapens. Zijn geïsoleerde staat gaat gebukt onder zware internationale sancties, maar heeft wel nauwe banden met Rusland en China.