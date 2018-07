Stelling: Onderzoek naar vliegramp zal niets opleveren

Premier Rutte wil de onderste steen boven krijgen over de toedracht van de vliegramp in Oost-Oekraïne. Drie dagen na de crash zijn nog niet alle lichamen geborgen en is het gebied waar het vliegtuig neerstortte niet door onafhankelijke onderzoekers veiliggesteld. Denkt u dat een internationaal onderzoek de waarheid nog aan het licht kan brengen, of denkt u dat het te laat is?