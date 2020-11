’Woede en verdriet’ na dood gevonden zeldzame witte elanden

Dat schrijft de Guardian. „Waarom zou je erop schieten? Niemand heeft er een nodig”, vraagt Chief Murray Ray, First Nation, zich af. „Als je een vergunning hebt om een eland te schieten, kun je een andere neerschieten. Maar laat de witte gewoon met rust.” De bijzondere witte eland krijgt zijn kleur door een recessief gen. De zeldzame dieren worden vereerd, net als witte bizons, raven en grizzlyberen.

„Ik vind het triest dat iemand zo’n mooi dier afschiet”, zei Troy Woodhouse, lid van de gemeenschap. „Niemand weet precies hoeveel er in het gebied leven, dus elk verlies van een witte eland is er eentje te veel.”

Woodhouse weet nog goed dat hij hij voor het eerst een witte eland zag, samen met zijn vrouw. Het was in de buurt van het huis van zijn grootvader. „Het was een teken dat hij over ons waakt. Het was een heel speciaal moment voor me”, vertelt hij aan de Guardian.

Natuurfotograaf Mark Clement heeft in de loop der jaren vier witte elanden gezien. Hij schat dat er in de regio zo’n dertig witte exemplaren rondlopen.

In 2013 werden drie jagers in Nova Scotia door de Mi’kmaq-stam beschuldigd van het doden van een witte eland. De jagers werden toen gedwongen de vacht van het dier terug te geven aan de stam. De vacht werd destijds gebruikt voor een dagenlange rouwceremonie door de Mi’kmaq. De jagers hielden de kop bij wijze van trofee.

De lokale autoriteiten roepen mensen die in het gebied wonen nu op om te helpen zoeken naar degene die verantwoordelijk is voor de dood van het ’heilige’ witte dier.

Woodhouse en onder meer een groep dierenactivisten hebben 8.000 dollar over voor de tip die naar de dader(s) leidt. „Het kan natuurlijk ook zijn dat jagers een andere eland probeerden te schieten, en dat ze de witte per ongeluk raakten. Als iemand zoiets toegeeft, zou ik een bijdrage willen leveren aan de juridische kosten”, aldus Woodhouse. „Er is tegenwoordig al zoveel negativiteit in de wereld. Het is mooi om te zien hoe mensen zich nu verenigen en proberen iets positiefs te doen.”