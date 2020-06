Begraafplaats raakt as moeder Linda kwijt: ’Echt schandalig dit’

Volgens Linda gaf een medewerker de verkeerde urn mee, zo vertelt ze aan AT5. „We hebben aangegeven dat de as niet van onze moeder kon zijn.” Vervolgens zou de urn niet bij De Nieuwe Ooster liggen, maar nog bij het crematorium. Maar ook dat bleek niet het geval te zijn. „De urn was meegegeven aan een meneer, die dus ook de verkeerde as had gekregen.”

Een kwestie van ruilen zou je dan denken, maar het adres van de man bleek niet te kloppen en hij is dus nog spoorloos. Volgens Linda is de identiteit van de man ook nooit gecontroleerd.

Haar grootste angst is dat de as al is uitgestrooid. „Dat is mijn grootste angst, dan hebben we helemaal niks meer van onze moeder.”

De politie is nu ingeschakeld om mee te zoeken naar de vermiste urn. Linda is ondertussen woest. „Echt schandalig dit. Hier zijn toch protocollen voor?”

De Nieuwe Ooster heeft zelf nog niet gerageerd op de situatie.