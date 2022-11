Segers (CU): ’Bij nee van VVD, hebben we echt een probleem’

„Bij een negatieve uitkomst hebben we echt een probleem in de coalitie”, zei Segers dinsdagmiddag na CU-fractieoverleg. Hij accepteerde het niet dat de VVD-fractie ’nee’ zou zeggen tegen de wet die asielopvang verplicht over het land moet verspreiden. „Wij hebben hier wekenlang over gesproken, we hebben die wet gewoon nodig.” Niet veel later maakte VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans bekend dat haar fractie instemt met de wet.

Segers wil nu geen extra maatregelen nemen om de instroom van asielzoekers te beperken. „Het is legitiem om het over migratie te hebben, en grip op migratie. Ik ben ertoe bereid om daar een langer en dieper gesprek over te voeren. Maar niet in relatie tot deze wet. We hebben van de zomer al afspraken gemaakt over instroom: de Turkije-deal wordt tijdelijk opgeschort, ook over gezinshereniging zijn afspraken gemaakt.”

De CU-achterban gaf eerder al aan grote moeite te hebben met het feit dat geaccepteerde asielzoekers langer moeten wachten op hereniging met hun gezinsleden. Ook bij coalitiepartij D66 is weerstand om de asielinstroom verder in te perken.

Een deel van de VVD-fractie in de Tweede Kamer verzette zich tegen de verplichting voor gemeenten om asielzoekers op te vangen. De fractie wil nog steeds dat er meer wordt gedaan om de verwachte forse toeloop van asielzoekers naar Nederland een halt toe te roepen. Premier Rutte ging dinsdag langs bij de VVD-fractie om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.