LIVE | ’Rusland wil gebruik kernwapens vermijden, maar stel geduld niet op de proef’

22.45 Raad van Europa: deportatie Oekraïense kinderen naar Rusland is ’genocide’

De gedwongen overbrenging van Oekraïense kinderen naar Rusland komt neer op „genocide”, stelt de Raad van Europa. „Het gedocumenteerde bewijs van deze praktijk komt overeen met de internationale definitie van genocide”, aldus de raad, nadat het parlement gestemd had voor een resolutie waarin de repatriëring van de kinderen wordt geëist.

Met de term genocide doelt de raad overigens niet per se op massamoord. Genoeg voor die kwalificatie is volgens de raad dat de deportaties van Oekraïense kinderen „duidelijk gepland, georganiseerd en op een systematische manier” zijn uitgevoerd. Het Russische staatsbeleid zou tot doel hebben „elke band van de kinderen met hun Oekraïense identiteit te vernietigen.” Volgens de definitie van de VN valt onder genocide niet alleen massamoord, maar ook het het gewelddadig overbrengen van kinderen van een groep naar een andere groep.

De donderdag aangenomen resolutie stelt ook dat er bewijzen zijn dat de gedeporteerde kinderen werden onderworpen aan een proces van ’russificatie’, door heropvoeding en onderdompeling in de Russische taal, cultuur en geschiedenis. De resolutie eist dat de VN en het Rode Kruis toegang krijgen tot Rusland om er informatie te verzamelen over weggevoerde kinderen.

Volgens Oekraïense autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022 meer dan 16.000 Oekraïense kinderen ontvoerd en naar Rusland overgebracht. De meesten van hen zouden zijn ondergebracht in opvangtehuizen. Op 17 maart vaardigde het Internationaal Strafhof in Den Haag al arrestatiebevelen uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en Maria Lvova-Belova, de kinderrechtencommissaris van Rusland, wegens de deportaties.

Moskou verwerpt de beschuldigingen en stelt dat het de Oekraïense kinderen heeft „gered” door hen weg te halen van de gevechten. Ook zeggen de Russen procedures te hebben opgestart om minderjarigen met hun families te herenigen.

18.00 ’Rusland hoopt het gebruik van kernwapens te vermijden, maar het geduld mag niet op de proef worden gesteld’

Rusland is niet van plan om het pad van nucleaire escalatie in te slaan in zijn impasse met het westen over Oekraïne, maar anderen moeten het geduld niet op de proef stellen, zei de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova. Dat meldt The Guardian.

Haar opmerkingen volgen op een golf van waarschuwingen van hoge Russische functionarissen, waaronder president Vladimir Poetin, dat westerse militaire steun aan Oekraïne de risico’s van een catastrofaal nucleair conflict vergroot.

„We zullen er alles aan doen om de ontwikkeling van gebeurtenissen volgens het slechtste scenario te voorkomen, maar niet ten koste van het schenden van onze belangen”, zei Zakharova op een persconferentie volgens Reuters.

„Ik raad niemand aan om aan onze vastberadenheid te twijfelen en het in de praktijk op de proef te stellen”, voegde ze eraan toe.

17.55 Premier Shmyhal ontmoet paus Franciscus in het Vaticaan en nodigt hem uit voor bezoek naar Oekraïne

Premier Denys Shmyhal heeft donderdag een bezoek gebracht aan paus Franciscus in het Vaticaan. Dat meldt Kyiv Independent.

Shmyhal heeft gezegd dat hij paus heeft uitgenodigd naar Oekraïne te komen, in de hoop dat het Vaticaan Zelenski steunt.

De Oekraïense premier bedankte paus Franciscus voor humanitaire hulp aan Oekraïne, met name voor de behandeling van gewonde Oekraïense kinderen in het Vaticaans ziekenhuis. Volgens de Oekraïense ambassade bij de Heilige Stoel is dit het tweede bezoek van Shmyhal aan de residentie van paus Franciscus.

17.08 Poetin steunt Erdogan in aanstaande Turkse verkiezingen

De Russische president Vladimir Poetin steunt zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan in de presidents- en parlementsverkiezingen die op 14 mei in Turkije worden gehouden. Poetin zei dit in een videotoespraak bij de inhuldiging van de eerste Turkse kerncentrale, die door het Russische bedrijf Rosatom is gebouwd. Ook Erdogan sprak per videoverbinding: buikgriep had hem verhinderd de ceremonie aan de Turkse zuidkust in persoon bij te wonen.

Erdogan, premier van 2003 tot 2014 en sindsdien president, wacht een zware verkiezingsstrijd. Hij wordt uitgedaagd door een verband van zes oppositiepartijen. Zij hebben Kemal Kilicdaroglu gekozen als presidentskandidaat. Deze 74-jarige leider van de Republikeinse Volkspartij (CHP) is volgens peilingen zeker niet kansloos. Mede door de hoge inflatie en de wegzakkende lira is Erdogans populariteit in Turkije gedaald.

Poetin en Erdogan spraken elkaar voor het evenement bij de kerncentrale per telefoon. Behalve de kerncentrale bespraken de twee de graandeal in de Zwarte Zee en de situatie in Oekraïne, zo lieten de kantoren van de presidenten weten. Na afloop zei Poetin dat beide landen de samenwerking op economisch, handels- en landbouwgebied gaan verdiepen.

14.20 Rusland wijst Amerikaans verzoek om verslaggever Gershkovich te bezoeken af

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een bod van de Amerikaanse ambassade afgewezen om op 11 mei de Wall Street Journal-verslaggever Evan Gershkovich in de gevangenis te bezoeken.

Het zei dat de maatregel werd genomen als reactie op het feit dat Washington tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Naties op maandag geen visa heeft verwerkt voor „vertegenwoordigers van de journalistieke pool” van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov.

Lavrov leidde een zitting van de VN-Veiligheidsraad over multilateralisme, waarin hij zei dat de wereld op zijn gevaarlijkst was sinds de Koude Oorlog. Hij had gevraagd om journalisten uit Rusland mee te nemen, maar ze mochten de VS niet binnenkomen.

De journalist kreeg eerder bezoek van Lynne Tracy, de Amerikaanse ambassadeur in Rusland.

Gershkovich werd vorige maand door Rusland gearresteerd in de stad Ekaterinburg. De 31-jarige is beschuldigd van spionage, wat hij heeft ontkend. De journalist verscheen dinsdag voor de rechter. De Verenigde Staten hebben hem aangemerkt als ten onrechte vastgehouden door Rusland.

09.23 ’Rusland bouwt verdedigingslinie op dak van kerncentrale Zaporizja’

Op de daken van de kernreactoren in de Oekraïense stad Zaporizja is door Russische troepen een verdedigingslinie opgetrokken. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie. Er zouden zandzakken zijn geplaatst om bescherming te bieden aan infanteristen.

Volgens de Britten zijn de waarnemingen ’de eerste indicaties’ dat Rusland van plan is om de kerncentrale deel uit te laten maken van de defensieve plannen. De Russen zouden tot de actie zijn overgegaan na zorgen over een mogelijk tegenoffensief van Oekraïne.

Volgens het ministerie neemt de kans op schade aan de kerncentrale toe, indien het tot gevechten komt. Als het bij infanteriegevechten blijft, is de kans op catastrofale schade aan de reactor klein, stellen de Britten. De constructie van de gebouwen zou dit aan moeten kunnen.

12.02 Kremlin niet negatief over telefoontje tussen Xi en Zelenski

Het Kremlin staat niet negatief tegenover het telefoongesprek dat de Chinese en Oekraïense presidenten Xi Jinping en Volodymir Zelenski woensdag hielden. Woordvoerder Dmitri Peskov zei desgevraagd dat Moskou „alles dat een einde zou kunnen maken aan het conflict in Oekraïne” verwelkomt.

Het was de eerste keer dat de leiders van Beijing en Kiev elkaar spraken sinds de Russische invasie van vorig jaar februari. Xi drong opnieuw aan op vredesonderhandelingen en een wapenstilstand. Rusland is daar enthousiast over, maar voor Oekraïne zijn gesprekken op dit moment onacceptabel, omdat dat vrijwel zeker zou betekenen dat het grondgebied moet afstaan dat door de Russen is ingelijfd.

Dat Rusland het gesprek niet verwerpt neemt volgens Peskov niet weg dat het vast blijft houden aan de doelen die gesteld zijn voor de ’speciale militaire operatie’, zoals Moskou de oorlog in Oekraïne noemt.

11.53 ’NAVO-landen hebben bijna alle beloofde wapens geleverd aan Oekraïne’

Oekraïne heeft inmiddels „meer dan 98 procent” van de beloofde wapens van NAVO-landen ontvangen. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg gaat het om 1550 gepantserde wagens en 230 tanks. Kiev zou daarom klaar zijn om verloren gebieden te heroveren.

Stoltenberg zegt dat het bondgenootschap zeker negen Oekraïense brigades heeft opgeleid. Ook ging hij in op het telefoongesprek tussen president Volodymir Zelenski en zijn Chinese collega Xi Jinping van woensdag. Stoltenberg verwelkomt het belletje, maar zegt ook dat het niet wegneemt dat Beijing nog altijd de Russische invasie niet veroordeeld heeft. De NAVO hoopt dat Xi druk uitoefent op Moskou om een eind te maken aan de oorlog.

08.34 ’Oekraïens leger steekt Dnipro over bij Cherson’

Het Oekraïense leger heeft de rivier de Dnipro overgestoken bij de stad Cherson. Volgens Al Jazeera zijn de Oekraïners gezien bij het dorp Olesjky op de oostkust van de rivier. Ook Russische bloggers maken melding van de oversteek.

Kiev heroverde in het najaar een groot deel van de regio Cherson, tot aan de Dnipro. Sindsdien lag de frontlijn daar grotendeels stil.

De afgelopen dagen gingen al meer berichten rond op sociale media over Oekraïense bootjes die de rivier overstaken naar het gebied dat door de Russen is bezet. De verwachting is dat Oekraïne een nieuw offensief voorbereidt en meer gebied wil veroveren.

07.22 Update ISW

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) lijkt het er op dat Rusland in delen van de bezette Oekraïense gebieden een campagne voert om de oorspronkelijke bevolking te vervangen door Russen.

06.23 Duitse krant: aanslag met drone op Poetin mislukt

De Oekraïense geheime dienst heeft geprobeerd de Russische president Vladimir Poetin te vermoorden met een drone. Hoewel de aanslag mislukte, wordt de poging door de Russische autoriteiten geheimgehouden, meldt de Duitse krant Bild na eigen onderzoek.

Bij de gebruikte drone zou het gaan om de modernste Oekraïense middellangeafstandsdrone met een bereik tot 800 kilometer. Het doel was een nieuw industriepark in de buurt van Moskou, 500 kilometer van Oekraïne, waar Poetin werd verwacht. De drone vertrok zondagmiddag maar viel te pletter.

Bild baseert zich onder meer op een bericht van de Oekraïense activist Yuriy Romanenko, die nauwe banden zou hebben met de inlichtingendiensten in Kiev: „Vorige week ontvingen onze inlichtingenofficieren informatie over Poetins reis naar het industrieterrein in Roednevo. Dienovereenkomstig steeg onze kamikazedrone op, die door alle luchtverdediging van de Russische Federatie vloog en niet ver van het industrieterrein neerstortte.”

Meerdere Russische media meldden een dronecrash ten oosten van Moskou, ongeveer 20 kilometer van Roednevo. Uit beelden zou blijken dat er 17 kilo explosieven aan boord van de drone waren. Het zou gaan om springstof van een type dat onder andere wordt gebruikt door de legers van de Verenigde Staten en Canada.