Protest Oekraïners in Amsterdam

Een groepje Oekraïners houdt zaterdagmiddag op het Spui in Amsterdam een actie naar aanleiding van de vliegtuigcrash in hun thuisland. Op de grond liggen bloemen, papieren vliegtuigjes met nagemaakte bloedvlekken, knuffels en kaarsjes. Ook hebben ze een Nederlandse en een Oekraïense vlag en liggen er tekstbordjes met daarop onder meer 'Oekraïners van over de hele wereld betuigen hun medeleven', 'Stop Putin' en 'Dear Russians Wake Up!'