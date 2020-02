’Doodsteek’ voor 11e van de 11e in Maastricht

Uit een brief van de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake woensdag aan de gemeenteraad blijkt dat de 11de van de 11de niet meer terecht kan op het Vrijthof, waar het tot en met 2018 achttien keer plaatsvond. Het Vrijthof zou namelijk al volgeboekt zijn voor 2020. Ook elders in de stad kan of wil de organisatie niet terecht.

„Met grote waarschijnlijkheid is dit het definitieve einde van de 11de van de 11de in Maastricht”, aldus een woordvoerder van de organisatie. Hij denkt aan uitwijken naar een andere stad, zoals Roermond, Sittard, Venlo, Heerlen of het Pinkpopterrein in Landgraaf.

Vorig jaar vond de 11de van de 11de voor het eerst niet meer op het overvolle Vrijthof plaats, maar moest noodgedwongen uitwijken naar zalencentrum MECC. Dat was echter geen succes, waarop de organisatie vergeefs vroeg om terugkeer naar het Vrijthof. De burgemeester wijst dit van de hand en wil geen uitzondering maken. Dit omdat het niet zou gaan om een voor Maastricht uniek en imagoversterkend evenement.