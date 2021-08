Noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen komt in kazerne Gronings dorpje

Het ministerie heeft de gemeente Westerkwartier hier dinsdagmiddag over geïnformeerd.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is bezig met de voorbereidingen voor opvang in de kazerne. Om hoeveel mensen het gaat is op dit moment nog niet bekend.

Wel is volgens de gemeente Westerkwartier duidelijk dat het om noodopvang gaat, in afwachting van andere opvang. Het terrein wordt beveiligd.