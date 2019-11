Politie zoekt op water naar vermiste Karin Heemskerk

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van speurhonden en sonarapparatuur. Vrijdag zochten al zeventig mensen van de politie en het Veteranen Search Team in een natuurgebied tussen Leiden, Voorschoten en de Vlieglanden naar de vrouw. Dit leverde niets op.

De 51-jarige Heemskerk is voor het laatst gezien op zondag 27 oktober. Zij verliet toen rond 23.45 uur haar woning in Leiden. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. De vrouw is vermoedelijk vertrokken in een zwarte Toyota Aygo voorzien van twee opvallende zilverkleurige strepen.

Opsporing Verzocht zal dinsdagavond aandacht besteden aan de vermissing.