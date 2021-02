Vrouw deelt livevideo van dutje en verdient duizenden euro’s

Vijf uur lang was Wang Yiming in dromenland. Toen ze wakker werd was ze ongeveer 2500 euro rijker, melden buitenlandse nieuwssites. Meer dan 10.000 mensen schakelden in om de vrouw via Twitch - een streamingdienst - te begluren.

Yiming, die eerder bekend werd als lid van popgroep AMOi-AMOi, startte rond 17.00 uur de uitzending. Met een nachtmasker op sliep zij tot 22.00 uur.

Op het drukste moment keken er 11.200 mensen mee, zo wordt gemeld.