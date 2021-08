Jongetje (9) sterft door steek extreem giftige kubuskwal op Thais eiland

Zaterdag bezocht het gezin Hat Rin beach op het Thaise eiland. Toen het jongetje in zee aan het zwemmen was, werd hij gestoken door een van de tentakels van de kwal. Zijn vader hoorde hem huilen en rende naar het kind toe. Hij zag dat het kind rode vlekken op zijn armen en benen had. Ook voelde het jongetje zich duizelig. De vader gooide meteen azijn over de wonden en belde de ambulance. Met spoed werd het jongetje naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek kort daarna door het gif.

Buiten de netten

De kubuskwal is een van de gevaarlijkste zeedieren ter wereld. De tentakels van volwassen kwallen kunnen tot drie meter lang worden en kunnen nog steeds giftig zijn wanneer ze van de kwal afgescheiden zijn of wanneer de kwal dood is. De kwallen komen voornamelijk in tropische gebieden voor, waaronder op het Thaise eiland Kho Phangan.

Rondom de stranden staan dan ook waarschuwingsborden en er liggen azijnflessen voor het geval iemand wordt gestoken. Tevens zijn in de zee netten geïnstalleerd om een veilige zone te creëren voor de zwemmers. Het lijkt erop dat het jongetje buiten de netten aan het spelen was, aldus de lokale autoriteiten.