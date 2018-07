Oekraïne begint herovering Loehansk

Eerder op de dag maakten de lokale machthebbers, pro-Russische separatisten, bekend dat meer dan 20 burgers de dood hebben gevonden door artillerievuur. Acht mensen zouden het leven hebben verloren toen een granaat insloeg op een zebrapad.

Ook een olieraffinaderij van het Russische bedrijf Rosneft in de stad Loehansk is vrijdag door Oekraïens artillerievuur in de as gelegd. Opslagfaciliteiten bij de raffinaderij zijn eveneens vernietigd. De bevolking van de regio is daardoor verstoken van elektriciteit en water.

De autoriteiten in het gebied meldden dat er door de gevechten in de afgelopen dagen zeker 44 mensen zijn omgekomen, en nog eens 215 mensen gewond zijn geraakt. Ook zijn er onder meer 46 appartementen en 195 huizen vernietigd.