Nieuw onderzoek in zaak doodslaan gehandicapte Dimitri

In het tussenvonnis zeggen de rechters dat zij zich „onvoldoende voorgelicht” achten en dat daarom het onderzoek wordt heropend. Aanleiding is een recent onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut naar de telefoon van de verdachte. Dit heeft bij de rechtbank vragen opgeroepen waardoor er nader onderzoek nodig is.

Jama A. wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer op een fietspad in Nibbixwoud met zijn eigen kruk zou hebben geslagen en gewurgd. Daarna zou A. zijn lichaam in de vroege ochtend van 8 augustus 2020 uit zijn scootmobiel hebben gesleurd om hem in een sloot te dumpen.

Volgens Niek Hendriksen, de raadsman van A. zou de telefoon van A. tijdens het misdrijf hebben aangestraald op een netwerk in Hoorn, kilometers van de plaats delict vandaan.

Wanneer de strafzaak wordt voortgezet is op dit moment nog niet bekend. Eerst moet het nieuwe onderzoek worden afgerond.