Gejuich bij NASA: planetoïde geraakt met DART

Uit latere metingen zal moeten blijken of het stuk steen, zo groot als een voetbalstadion, inderdaad van richting is veranderd door de botsing met het ruimtevaartuig dat ongeveer zo groot is als een golfkarretje.

De DART-missie is een test van NASA en staat voor Double Asteroid Redirection Test. Vanaf de militaire ruimtehaven Vandenberg Space Force Base in Santa Barbara County (Californië) is op 24 november 2021 een SpaceX Falcon 9-raket afgevuurd. In deze raket zat de DART. De DART koerste maandenlang af op planetoïde Didymos, die op een afstand van zo’n 500 miljoen kilometer vanaf de aarde rondzweeft in het heelal. Om Didymos draait een zogenoemd minimaantje Dimorphos. De rots is met telescopen goed zichtbaar vanaf de aarde.

Het is de bedoeling dat Dimorphos door de klap naar een iets kortere baan rond de rots, Didymos, wordt geslagen. Eerder deze maand heeft de DART een Italiaans satellietje losgelaten, dat de impact rechtstreeks vanaf de eerste rij moet volgen. Europese telescopen kijken ook vanaf de aarde mee om de koers van Dimorphos te volgen, en in 2024 moet de Europese satelliet Hera naar de asteroïden gaan om van dichtbij te meten wat er is veranderd.

Het experiment vormt geen enkel gevaar voor de aarde, benadrukte NASA vooraf. Sowieso is de mensheid voorlopig veilig voor gevaar uit de ruimte. Rond de zon draaien miljarden asteroïden en kometen. Enkele tienduizenden daarvan zouden ooit een gevaar voor de aarde kunnen vormen, maar die komen in elk geval de komende honderd jaar niet bij ons in de buurt.