Oud-docenten Ghaldoun krijgen baan niet terug

De leraren werden ontslagen, omdat Ibn Ghaldoun failliet ging na de diefstal van 27 eindexamens op de school. Via een ingewikkelde constructie zette het Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam (CVO) het islamitisch onderwijs in Rotterdam voort in De Opperd.

De rechter wees de eis van de docenten af omdat er geen sprake van is dat het CVO de activiteiten van de Ibn Ghaldoun overneemt. Als dat wel zo was geweest, had het CVO de leraren in dienst moeten nemen.

De diefstal van de eindexamens in mei vorig jaar zorgde voor een sneeuwbaleffect. Ook problemen met het onderwijzend personeel kwamen opnieuw naar buiten, onder meer via een rapport van de Onderwijsinspectie. Een aantal leraren was niet bevoegd of gaf naast het eigen vak onbevoegd les in andere vakken. De 12 leraren die hun baan terug willen, zijn overigens wel bevoegd.

Advocaat Rachel Lopes Cardozo erkent dat ze de overeenkomst tussen CVO en Ibn Ghaldoun nog niet heeft kunnen overleggen. „Vanwege de snelheid hebben we gekozen voor een kort geding. In zo'n procedure heb je echter minder mogelijkheden om bewijs te leveren dan in een normale (bodem)procedure”, reageert ze.

De advocate heeft nog niet met alle betrokken docenten kunnen overleggen. „Ik zie wel mogelijkheden om alsnog te bereiken dat deze leraren niet met lege handen achterblijven.”