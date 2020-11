Dode man gevonden in hotelkamer Hengelo, vrouw aangehouden

Het slachtoffer is een 36-jarige man uit Haarlem. De aangehouden 27-jarige vrouw komt ook uit die plaats. Zij was in de hotelkamer toen het lichaam werd gevonden. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag na een melding, aldus de politiewoordvoerder. Wie die melding heeft gedaan, kan zij uit privacyoverwegingen niet zeggen.

De hotelkamer is verzegeld. Er is al sporenonderzoek gedaan, maar als blijkt dat sprake is van een misdrijf, dan gaan er geen sporen verloren voor eventueel verder onderzoek, aldus de woordvoerder. Mocht echter geen sprake zijn van een misdrijf, dan gaat de verzegeling eraf.