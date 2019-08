Politie en betogers slaags in Hongkong

Ondanks een verbod van de autoriteiten gingen zaterdag duizenden betogers de straat op. Zij deden mee aan een mars door de stad en blokkeerden een belangrijke verkeersader. Ze eisen meer democratie in de voormalige Britse kroonkolonie en wijzen de groeiende inmenging vanuit de Chinese hoofdstad Peking af.

De autoriteiten hadden een nieuwe demonstratie verboden vanwege het geweld bij eerdere betogingen. Afgelopen weekeinde werden tientallen demonstranten gearresteerd en waren er ook gewelddadige confrontaties met de politie. Het is het dertiende weekend op rij dat er in Hongkong protesten zijn. Om het verbod te omzeilen, vinden betogingen plaats onder het mom van religieuze bijeenkomsten waar geen vergunning voor nodig is.