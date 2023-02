Premium Het beste van De Telegraaf

Zuigend geluid van modder met zoemende drones Oude oorlogstactieken in nieuw jasje doen denken aan barbaarse tijden met nieuwe elementen

Door Silvan Schoonhoven

Een Oekraïense soldaat op patrouille in de loopgraven. De oorlog roept herinneringen op aan barbaarse tijden. Ⓒ Getty Images

Volgens Nederlandse inlichtingendiensten hebben de Russen vanaf een schip geprobeerd om onderzeese kabels en verbindingen van windparken in kaart te brengen, mogelijk om die te saboteren. Het lamleggen van cruciale kabels is een van de talloze oude tactieken in een nieuw jasje die we zien in de Oekraïne-oorlog.