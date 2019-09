Dodental schietpartij Texas opgelopen

Ⓒ AFP

ODESSA/MIDLAND - Het aantal dodelijke slachtoffers van de schietpartij in de Amerikaanse steden Odessa en Midland in de staat Texas is opgelopen naar zeven. De politie meldt dat er nog ruim twintig gewonden zijn, onder wie een meisje van 17 maanden oud en drie agenten. Zeker één persoon verkeert nog in levensgevaar.