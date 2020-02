Omstanders grijpen in na overval: ’Overal lag bloed’

De man die de juwelier overviel, wilde met een fiets wegkomen, weet snackverkoper Dami Taribuka. Hij zag het hele tafereel vanuit zijn kraampje aan de Hoofdstraat. „Vanmorgen tegen tienen. Het was toen nog rustig op straat. De dochter van de eigenaresse rende naar buiten en schreeuwde ’overval!’ of iets dergelijks. Kennelijk was de overvaller er al uit. Een stukje verderop hielden een paar mensen een fietser staande.”

Snackverkoper Dami Taribuka (l.) zag hoe omstanders ingrepen na een overval. Ⓒ de telegraaf

Het bleek om de overvaller te gaan. Samen werkten ze hem tegen de grond. „Daarna kwam al gauw de politie hier, en een aantal ambulances. Dan gaat alles heel snel.” De vrouw die in haar zaak overvallen werd, heeft zich volgens de Apeldoorner met haar handen verweerd tegen het mes dat de overvalpleger gebruikte. „Overal lag bloed.”

Gewond aan een hand

De echtgenoot van de juwelier, die ’s middags samen met enkele familieleden bij de juwelierswinkel is, bevestigt dat zijn vrouw gewond is geraakt aan in elk geval één hand. Ook zegt hij dat ze enorm geschrokken is en nog in het ziekenhuis verblijft.

De politie is dankbaar voor de wijze waarop burgers ingegrepen hebben, geeft woordvoerder José Albers aan. Ze zegt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat meerdere personen betrokken zijn. De enige verdachte, een 26-jarige man uit Apeldoorn, zit vast en wordt verhoord. Hij zou geen buit hebben gemaakt bij de overval.

Meer juweliers slachtoffer

Onlangs bleek dat vorig jaar meer juweliers slachtoffer werden van een overval of ramkraak. Het waren er 21, zeven meer dan in 2018, meldt het Verbond van Verzekeraars. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal is gestegen. „Door steeds meer bouwkundige en organisatorische beveiligingsmaatregelen mislukken veel overvallen en ramkraken. Als er al een buit is, dan is die vaak beperkt en ook nog eens beschadigd”, aldus Maurits Mooij van de gespecialiseerde verzekeraar Juwon. „De ’beloning’ voor de crimineel is met andere woorden gering, maar de gevolgschade is wel groot.” Vaak groter dan de buit zelf.