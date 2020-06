Forse straffen voor Roemeense pinrovers

De rechtbank rekent het de drie Roemenen met een Roma-achtergrond zwaar aan dat ze bij hun diefstallen steeds oudere mensen of personen die op een andere manier kwetsbaar waren, als slachtoffer uitkozen. De rechtbank kwalificeerde de misdrijven als ’mobiel banditisme’ omdat de pinrovers vanuit Duitsland steeds bewust naar Nederland gingen met als enige doel het beroven van oudere en/of kwetsbare mensen.

De werkwijze van het roverstrio dat toesloeg in onder meer Almelo, Velp, Weert en Someren bestond eruit om argeloze ouderen die bij een pinautomaat hun code intoetsten af te leiden en vervolgens geld weg te nemen door het zicht op het beeldscherm, de cijfertoetsen en de uitgiftelade af te dekken met bijvoorbeeld een krant. Daarbij werden steeds bedragen van gemiddeld ruim 650 euro buitgemaakt. Het drietal werd op 8 juli 2019 in Deurne na weer een poging aangehouden.

Jonge, doorgewinterde criminelen

De 19-jarige Samsung R. werd door de rechtbank schuldig bevonden aan alle 19 aan hem toegeschreven diefstallen, alleen of samen met de anderen. Zeventien keer werd daarbij in juridische zin geweld gebruikt in de vorm van het duwen van de veelal weerloze slachtoffers, hetgeen als ’licht geweld werd aangemerkt. Dat alles resulteerde in een celstraf van acht jaar en zes maanden (met aftrek van voorarrest), waar eerder bijna tien jaar was geëist.

De 24-jarige Christian M. werd veroordeeld voor elf van de dertien feiten (drie met licht geweld) waarvan hij verdacht werd: vier meer dan de Officier van Justitie had geëist. Het leverde hem een celstraf op van vijf jaar (met aftrek voorarrest); twee jaar hoger dan geëist.

Afwezig

De vastzittende Samsung R. en Christian M. waren niet bij de uitspraak aanwezig. Dat gold eveneens voor de 21-jarige Ion J. Hij werd door de rechtbank niet als volwaardig medepleger maar (vanwege zijn beperktere rol als chauffeur) als medeplichtige aangemerkt. Het OM gaf eerder aan hem te verdenken van die rol bij dertien diefstallen, maar de rechtbank achtte bewezen dat hij negentien keer de auto bestuurde en legde een celstraf op van vijf jaar (met aftrek) waar eerder zes jaar was geëist. Voor de na zijn voorlopige vrijlating in januari -vermoedelijk in Duitsland verblijvende - Ion M. vaardigde de rechtbank een bevel tot gevangenneming uit.

De veroordeelden hebben veertien dagen de tijd om in hoger beroep te gaan.