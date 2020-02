Drugs gebruikt, mes bij zich en 7 keer (!) in jaar zonder rijbewijs

„Zoals jullie de laatste tijd helaas veel lezen, worden er een hoop wapens van straat gehaald”, begint de politie in Rotterdam zijn relaas op sociale media. Niet alleen tieners, ook volwassenen maken zich schuldig aan wapenbezit.

Bij metrohalte Eendrachtsplein zette de politie een aantal voertuigen langs de kant. „En dan zal je altijd zien dat de laatste auto die je controleert ’goed’ fout is.”

Goed fout is een toepasselijke term. De bestuurder had, om te beginnen, het mes op de foto bij zich. Ook bleek hij te rijden met een volledig ongeldig verklaard rijbewijs, „en dat voor maar liefst de 7e keer in een jaar tijd. Hij reed bovendien onder invloed van THC.”

Gewoon door blijven rijden zonder rijbewijs: hoe dan?

Als klap op de vuurpijl bleek er een verborgen ruimte in de auto te zitten. Justitie heeft besloten de auto meteen in beslag te nemen. De man mag binnenkort voor de rechter verschijnen.

Ondertussen werpt de vraag zich op: hoe is het mogelijk dat zo’n wegpiraat zes keer kan worden gesnapt zonder geldig rijbewijs binnen een jaar, en tóch weer onbekommerd een auto in kan stappen? „Dat is een beetje afhankelijk van de situatie”, vertelt een politiewoordvoerder, zonder de precieze geschiedenis van deze man te kunnen duiden, „maar over het algemeen krijg je de eerste keer een geldboete en kun je daarna al snel worden aangehouden. Het enige wat wij kunnen doen, is blijven handhaven.”