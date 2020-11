‘Wezenlijke’ vermindering van ramen op de Wallen

Het aantal prostitutieramen in het populaire uitgaansgebied zal in de komende jaren verder worden teruggedrongen. Tegelijkertijd worden en plannen gemaakt om elders in de hoofdstad, in elk geval buiten het Centrum, een erotisch centrum op te richten met allerlei vormen van horeca en entertainment.

Dat schrijft burgemeester Halsema vrijdag in een brief aan de gemeenteraad.

Een van de doelstellingen van de gemeente Amsterdam is al een tijdje het verminderen van de drukte op de Wallen. De buurt wordt overspoeld door bezoekers en het leidt niet zelden tot overlast. Er gaan in de hoofdstad ook stemmen op om het cannabistoerisme te beperken. Met de huidige plannen moet het imago van de hoofdstad definitief veranderen.

„Het College wil daarom inzetten op de ontwikkeling van een Erotisch Centrum waarin meer horeca en entertainment is dan bij een prostitutiehotel, waarin uitsluitend prostitutie en een klein café zou zijn.

Per saldo wil Amsterdam gaan inzetten op een herijking van het aantal en soort toeristen in de hoofdstad. „Ook voor sekswerkers en hun klanten geldt dat werkplekken op een nieuwe locatie buiten het Centrum aantrekkelijker zullen zijn als het aantal ramen op de Wallen wordt verminderd”, aldus de Amsterdamse burgemeester. Halsema kondigt dan ook een ’wezenlijke vermindering’ van het aantal ramen op de Wallen aan. Ze zegt dit te doen om de positie van sekswerkers te verbeteren, de drukte en overlast op de Wallen te verminderen en om ondermijning tegen te gaan.

Plekken die de hoofdstad in overweging neemt voor het nieuwe uitgaanscentrum, zijn onder andere het Hamerkwartier in Noord, de Arenapoort in Zuidoost, het Eenhoorngebied in Oost en Sloterdijk Noord. De te kiezen plek moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. „Er lijkt op dit moment een beperkt aantal geïnteresseerde en te interesseren marktpartijen te zijn”, laat Halsema weten. „Zij hebben een duidelijke voorkeur voor een Erotisch Centrum met niet alleen prostitutie, maar ook horeca en ander entertainment.”

De ondernemers op de Wallen zeggen: „Wij vinden het geen fijne timing om in coronatijd om dit proberen door te drukken. En er worden volgens ons door Halsema oneigenlijke argumenten gebruikt over drukte en overlast. Die overlast zat hem vooral in onaangepast gedrag, zoals de feesttoerist, en niet in de drukte. De gemeente schiet duidelijk tekort in het handhaven daarop. We hebben veelvuldig gevraagd om extra handhaving. De drukte is geconcentreerd op vrijdag- en zaterdagavonden tussen 11 uur ’s avonds en 1 uur ’s nachts. Dat is goed op te vangen. We proppen alle bezoekers aan Amsterdam proppen we in een klein gebied. En dat gebied geven we de schuld.”

De alternatieve locatie was volgens Van Dijk in eerste instantie bedoeld voor de niet vergunde branche, de thuiswerkers. „Er is nooit gesproken over het verder terugdringen van het aantal ramen. Dat is niet netjes van het Amsterdamse stadsbestuur.”

Volgens de Amsterdamse VVD zet de burgemeester zet goede stappen. „Maar kan Amsterdam 3,5 tot 10 jaar wachten op de bouw van een erotisch centrum?”, vraagt Daan Wijnants van de liberale partij zich af. „De binnenstad heeft nu actie nodig. Het ingezetencriterium voor coffeeshops en eerdere sluiting van sommige ramen, voordat het EC af is, ligt dan voor de hand.”