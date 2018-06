Timmermans: brede steun voor onderzoek ramp

Hij heeft na de ramp al veel collega's van over de hele wereld gesproken. „Hartverwarmend medeleven met de vele Nederlandse slachtoffers en hun dierbaren”, schrijft hij over hun reacties. Volgens hem is er overeenstemming dat onderzoekers vrij toegang moeten krijgen tot het gebied waar het toestel is neergestort en dat ze daar geheel ongehinderd onderzoek moeten kunnen doen.

„Wij zijn het aan de slachtoffers en hun nabestaanden verplicht om uit te zoeken waardoor deze vreselijke ramp zich heeft voorgedaan. Het is fijn te merken dat er zoveel steun hiervoor is, want wij zullen niet rusten tot de oorzaak is opgehelderd”, aldus Timmermans.