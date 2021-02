17-jarige snelheidsduivel zonder rijbewijs scheurt over busbaan

Rond 11.30 uur werd de jongen in een grijs-zwarte BMW 3 Serie op de A16 richting Rotterdam geklokt op 134 kilometer per uur. Op dat stuk van de snelweg is een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur toegestaan.

De agenten probeerden de jonge bestuurder aan de kant te zetten, maar hij negeerde het stopteken en besloot gas te geven en te vluchten.

Busbaan

Na over de vluchtstrook en de busbaan te hebben gereden en ook nog rechts te hebben ingehaald, stopte de Vlaardinger ter hoogte van Etten-Leur. Daar is hij direct aangehouden, aldus de politie.