Raadsels rond oorzaak crash Maleisische Boeing

De Oekraïense president Petro Porosjenko repte over een ,,terreurdaad''. Een adviseur van de Oekraïense regering zei eerder dat het toestel is neergeschoten met een luchtdoelraket. De pro-Russische separatisten hebben eerder Oekraïense militaire vliegtuigen neergehaald, maar zeggen dat ze geen raketten hebben om vliegtuigen op 10 kilometer hoogte neer te schieten.

De autoriteiten in de rebellenregio's Loehansk en Donetsk stellen op hun beurt dat het Oekraïense leger het vliegtuig van Malaysia Airlines heeft neergehaald met een straaljager. Het leger zou het vliegtuig mogelijk hebben aangezien voor een Russisch spionagevliegtuig. Ooggetuigen meldden dat er gevechtsvliegtuigen in de lucht te zien waren, voordat het toestel verongelukte, aldus het Russische persbureau RIA Novosti.

Het vliegtuig kan volgens experts alleen zijn neergehaald met professioneel luchtafweergeschut of gevechtsvliegtuigen. Separatisten in het oosten van Oekraïne hebben mogelijk de beschikking over luchtafweergeschut, maar niet over vliegtuigen.

Pro-Russische separatisten zeggen dat zij een van de twee 'zwarte dozen' van het neergestorte Maleisische vliegtuig hebben gevonden. Dit kan helpen de raadsels rond de tragedie op te lossen: In zwarte dozen worden de vluchtgegevens en de gesprekken in de cockpit opgeslagen.

Oekraïense hulpdiensten hebben de plek van het vliegtuigongeluk inmiddels bereikt. Het werk van de diensten is zwaar, omdat de brokstukken zijn verspreid over een groot oppervlak.

Tal van staatshoofden en regeringsleiders, onder wie de Amerikaanse president Obama, betuigden hun medeleven. Oekraïne kondigde een grootschalig onderzoek aan, waaraan ook de Nederlandse autoriteiten kunnen deelnemen.