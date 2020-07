Naakte man rent door tuinen in Grou

Er was een melding binnengekomen van een naakte man die door de tuinen in de omgeving van De Fûke in Grou zou rennen. De 27-jarige naaktloper, die gedronken bleek te hebben, werd door agenten aangetroffen in een sloot.

De politie heeft hem meegenomen naar het politiebureau waar hij kleren kreeg, zo meldt Omrop Fryslân. Nadat hij nuchter was, kreeg hij te horen dat hij een proces-verbaal kreeg voor het verstoren van de openbare orde. Een vriend heeft de man opgehaald.