Air France liet weten de situatie in Oekraïne nauwlettend te volgen. In april besloot het bedrijf al niet meer over de Krim te vliegen in verband met de onrust op dat Oekraïense schiereiland.

